МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль мало меняется против доллара и прибавляет к евро вечером во вторник в отсутствие сильных внешних сигналов. Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне

Рынок нефти притормозил под уровнем 85 долларов за баррель и пытается корректироваться, обновив в понедельник трехлетний максимум, доллар на форексе мало меняется против основных мировых валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.48 мск снижался на 3 копейки, до 71,83 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 82,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В "БОКОВИКЕ"

Российская валюта во вторник незначительно меняется к основным резервным валютам, не находя поводов для существенных колебаний. Так, стоимость марки Brent, после роста в предыдущие дни и обновления трехлетнего максимума, снижается вечером на 0,3%, до 83,4 доллара.

Нефть корректируется вниз, хотя основополагающие факторы, которые влияют на котировки, продолжают оказывать поддержку ценам на сырье. Спрос на нефть остается высоким из-за энергетического кризиса, вызванного скачком цен на газ. Компании отдают предпочтение нефти как альтернативному источнику энергии, в результате чего спрос на это сырье повысился, в то время как предложение на рынке оказалось недостаточным.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) почти не меняется во вторник — около 94,4 пункта. Большинство резервных и "развивающихся" валют при этом также незначительно колеблются против валюты США.

Инвесторы занимают выжидательные позиции перед публикацией данных об инфляции в США. Эксперты ожидают, что в сентябре рост цен сохранился на отметке 5,3% в годовом исчислении. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Федрезерва США, из которых может стать более понятными планы регулятора по сворачиванию мягкой денежно-кредитной политики.

При этом игроки рынка обратили внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России не видит необходимости оставлять запас для повышения ключевой ставки, чтобы синхронизировать ужесточение своей денежно-кредитной политики с увеличением ставок ФРС США. Это может быть сигналом к скорому завершению цикла повышения ставки ЦБ РФ, что позитивно для курса рубля.

Пока же доллар почти не меняется к рублю, евро теряет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Назван главный виновник газового кризиса в Европе

ПРОГНОЗЫ

Позитивная ценовая динамика на рынке рублевого долга вновь сменилась умеренным его снижением, на этом фоне завтра доллар будет торговаться в пределах 71,5-72,5 рубля, оценил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

При сохранении высоких экспортных цен положительное сальдо текущего счета, скорее всего, превысит 100 миллиардов долларов по итогам года (при средней цене на нефть Urals 65 долларов за баррель) — таких значений не было с 2018 года, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

"Хотя столь сильные результаты оказывают поддержку рублю, они не станут фактором для дополнительного его укрепления из-за сохранения высоких объемов интервенций Минфина и значительного спекулятивного оттока капитала. Этот отток связан как с повышенными покупками иностранных активов, так и "бегством инвесторов в качество". С учетом того, что оба эти фактора сохранят свое действие в ближайшие кварталы, мы не ждем заметного укрепления рубля до конца года и в течение следующего года", — считают в Райффайзенбанке.