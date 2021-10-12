МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением на слабой статистике из Германии и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,23% — до 7130,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6548,11 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 15146,87 пункта.

Так, индекс доверия инвесторов к экономике страны в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до 24 пунктов. Помимо этого, индекс текущих экономических условий обвалился до 21,6 пункта с сентябрьского значения в 31,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 28,5 пункта.

Трейдеры также обратили внимание и на корпоративные новости. Британский лоукостер Easyjet представил свой прогноз на третий квартал. Компания ожидает, что по итогам третьего квартала ее убыток в годовом выражении вырастет на 8,2%. При этом выручка Easyjet за отчетный период составит 212,9 миллиона фунтов стерлингов против 7,2 миллиона годом ранее. Акции лоукостера подешевели на 3,5%.

По словам аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, прогноз Easyjet спровоцировал и снижение акций таких авиакомпаний как Ryanair и IAG. Как отметил Хьюсон, показатели компании не являются плохими, но отражают проблемы, стоящие перед отраслью.