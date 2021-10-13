МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду вслед за американскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов. Индексы США снижаются на закрытии биржи

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,35%, до 3534,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,22%, до 2368,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,08%, до 24942,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 7276,9 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,08%, до 2946,88 пункта, японский Nikkei 225 уменьшается на 0,19%, до 28179 пунктов.

На настроение азиатских инвесторов повлияла предыдущая торговая сессия на фондовых биржах США, которые закрылись в минусе.

При этом всё-таки росту на одной из основных китайских бирж помогает макростатистика. Так, экспорт и импорт Китая по итогам первых трех кварталов года показали активный рост — на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,4 триллиона долларов, и на 32,6%, до 1,9732 триллиона, соответственно.

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