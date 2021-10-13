МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рубль усилил падение против доллара и евро, отыгрывая неуверенную динамику мировых рынков. Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Рынок нефти корректируется после обновления в понедельник трехлетнего максимума. Западные фондовые рынки не демонстрируют единой динамики, а доллар слабеет на форексе против мировых валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.50 мск повышался на 27 копеек до 72,07 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 82,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду к вечеру усилила падение против доллара и еще больше – к евро, отыгрывая его рост на форексе на 0,4% до 1,157 доллара. Эксперты обратили внимание на ускорение инфляции в США в сентябре до 5,4% с 5,3% месяцем ранее при ожиданиях ее сохранения на уровне августа. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% при прогнозе в 0,3%.

Позднее в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федрезерва США. Инвесторы будут искать в протоколе точные сроки начала сокращения объема выкупа активов с рынка, а также подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора в целом.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,3% до 94,2 пункта. Большинство "развивающихся" валют при этом также прибавляют к валюте США.

При этом стоимость марки Brent снижается на 0,1%, до 83,3 доллара. Трейдеры оценивают данные из доклада ОПЕК, которая понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждет в текущем году его роста на 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей.

Дополнительное давление на рубль оказали оценки ЦБ РФ о том, что инфляционные ожидания в России продержатся на повышенном уровне более продолжительное время. При этом годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году. Кроме того, малые объемы размещений ОФЗ Минфином РФ не способствуют высокому спросу на рублевую ликвидность. Ведомство на аукционах в среду в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 20 миллиардов рублей при совокупном спросе в 55 миллиардов рублей.

В итоге, доллар и евро растут на 0,4-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Минэнерго США прогнозирует волатильную цену на газ

ПРОГНОЗЫ

Пока нефть марки Brent продолжает консолидацию в коридоре 80-84 долларов за баррель, краткосрочный ориентир для курса доллара по-прежнему составляет 71-72,5 рубля, оценивает Евгений Линчик из "Сбер управление активами".

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели сохраняется на уровне 71,5-73,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Котировки энергоносителей стабилизировались, завершив внушительное ралли, в этих условиях доллар прекратил тестировать уровень 71,5 рубля и теперь тяготеет к 72 рублям, оценивает он.

"Наметившийся было позитивный ценовой тренд на рынке рублевого долга с начала недели вновь сменился умеренной нисходящей коррекцией. "Ястребиные" сигналы, которые ФРС может посылать рынкам в обозримой перспективе, в том числе на фоне вышедших в среду данных по потребительской инфляции США в сентябре, превысившей прогноз, будут работать на укрепление доллара на внешней арене. Вместе с тем рубль остается бенефициаром цикла повышения ставок ЦБ и сильных показателей счета текущих операций. Завершение сезона отпусков также отчасти помогает национальной валюте", — рассуждает Буйволов о курсообразующих факторах.