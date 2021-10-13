МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду по основным индексам в отсутствие драйверов роста, на фоне наметившейся нисходящей коррекции стоимости нефти и ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи. Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,47%, до 4243,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1855,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.21 мск рос на 22 копейки — до 72,03 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 83,44 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,19% — до 83,26 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив значительной поддержки от внешних факторов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В среду торги на российском рынке завершились в "красной" зоне. Несмотря на то что торговая сессия в Китае сегодня завершилась на положительной территории, и торги в Европе прошли в целом в позитивном ключе, отечественные индексы реагируют снижением даже на незначительную коррекцию в ценах на черное золото", — добавляет Ксения Лапшина из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – бумаги "Селигдара" (обыкновенные акции снизились на 5,74%, префы – на 4,17%), акции "Распадской (-4,06%), ММК (-3,23%), "Алросы" (-2,74%), расписки HeadHunter (-2,62%), а также акции "Русской аквакультуры" (-2,4%), обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехима" (-2,38%), бумаги "Башнефти" (префы снизились на 2,08%, обыкновенные акции – на 2,16%) и акции НЛМК (-2,07%).

"Сталелитейная компания ММК представила операционные результаты за III квартал текущего года. … Однако акции ММК по итогам основной торговой сессии просели на 3,2% на общем негативном фоне", — комментирует Лапшина из ГК "Финам".

В лидерах роста – акции Segezha Group (5,92%), "Соллерса" (3,57%), "Полюса" (3,54%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,53%), акции Polymetal (3,22%), а также акции Petropavlovsk (3,03%), "Мосэнерго" (2,49%), "Совкомфлота" (2,31%), "ВСМПО-Ависма" (1,83%) и акции ТГК-14 (1,53%).

В первые часы торгов расписки TCS преодолели исторический максимум, державшийся с 18 августа на отметке 7499 рублей. Бумаги продолжают отыгрывать новость о том, что ЦБ РФ 11 октября внес "Тинькофф" в список системно значимых банков. Рубль усилил падение на фоне неуверенной динамики мировых рынков

ПРОГНОЗЫ

"В целом при улучшении внешнего фона рынок вполне будет готов возобновить восходящее движение и за последние два дня снял краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4160-4310 пунктов", — прогнозирует Кожухова из "Велес Капитала".

В четверг биржевые индексы могут реагировать на данные протоколов сентябрьского заседания Федрезерва, которые будут опубликованы сегодня в 21.00 мск, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Документы могут содержать намеки на возможные сроки и параметры сворачивания стимулирующих мер, указывает он.

"В целом, рынки морально подготовлены к ястребиным сигналам, в частности к объявлению о начале секвестра QE уже в конце 2021 года. Однако в моменте такая информация все же может спровоцировать краткосрочную эмоциональную коррекцию. В фокусе также будут китайские риски, пандемия, геополитика, сезон корпоративных отчетностей за третий квартал 2021 года в США", — добавляет эксперт.