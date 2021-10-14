МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. С целью сохранения и приумножения сбережений россиянам стоит выбирать способы, ориентируясь на ожидания по доходности своего капитала, пишет газета "Известия" со ссылкой на старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова.

По мнению специалиста, есть несколько способов защиты сбережений от инфляции.

В частности, можно покупать акции или облигации.

При этом собеседник издания не советует новичкам начинать с инвестиций в бумаги отдельных эмитентов.

Он считает, что одним из широких инструментов остаются паевые инвестиционные фонды (ПИФ), которые позволяют получить "диверсифицированную экспозицию" на отдельные отрасли или целые рынки. При этом игрокам нет необходимости вникать в новости, показатели компаний и так далее.

Бирюков рекомендовал диверсифицировать вложения. Например, покупать только золото или серебро рискованно. Чтобы создать "более или менее сбалансированный портфель" стоит посоветовать приобрести бумаги "множества компаний из разных секторов и географии деятельности".

"У крупнейших управляющих компаний есть паевые фонды на широкий рынок акций, рублевых и валютных облигаций, акции компаний отдельных секторов, золото, нефтянку и другие области. Инвестору остается лишь собрать портфель из таких фондов", — подытожил он.