МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Низкие стоимостные оценки, высокие цены на энергоносители, возможности проведения долгосрочной стимулирующей политики и обоюдный активный интерес граждан и компаний к фондовому рынку — вот ключевые факторы долгосрочной привлекательности российского рынка акций, поделился своим мнением с РИА Новости начальник управления анализа рынков компании "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

"Индекс Мосбиржи продемонстрировал впечатляющий рывок с начала года среди стран "Большой двадцатки" и вырос на 29%, уступая лишь фондовому рынку Аргентины, Индии и Саудовской Аравии. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски, российский фондовый рынок сохраняет долгосрочную привлекательность благодаря нескольким ключевым факторам", — полагает эксперт.

"Первый фактор — низкие стоимостные оценки: индекс Мосбиржи торгуется с более низкими финансовыми мультипликаторами по сравнению с аналогичными показателями для индекса MSCI Emerging Markets (рынков акций стран с развивающейся экономикой – ред.)", — говорит Затолокин.

Эксперт также считает, что у России есть возможность проведения долгосрочной стимулирующей политики, в первую очередь за счет инфраструктурных инвестиций, на фоне низкого размера госдолга и высокой бюджетной дисциплины. "Вероятная стабилизация инфляции в 2022 году даст Банку России возможность для проведения более мягкой монетарной политики, стимулирующей экономический рост", — добавляет он.

Затолокин отмечает, что при этом российская экономика в прошлом квартале полностью восстановилась от негативного воздействия ковида и перешла к уверенному росту, поддержанному высокими экспортными доходами. Наконец, он считает, что обоюдный активный интерес граждан и компаний к фондовому рынку стимулирует его развитие как в количественном, так и в качественном выражении.

"Краткосрочными факторами риска для российского рынка акций до конца года служат традиционно санкционные риски и коррекция цен на энергоносители, показавшие стремительный рост в течение года. Поэтому мы не исключаем, что российский рынок закончит год вблизи текущих уровней по индексу Мосбиржи — 4300 пунктов. Но данные негативные факторы могут только временно сдержать рост рынка, который поддерживается экспансией экономики и с большой вероятностью будет продолжен в 2022 году", — делает вывод эксперт.