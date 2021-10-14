МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрылись преимущественно в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос, обновив в ходе сессии исторический максимум

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,68% — до 8,84 доллара, "Новатэка" — на 0,8%, до 265,3 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,1%, до 100,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,11%, до 10,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,29%, до 35,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,84% — до 32,15 доллара, НЛМК — на 0,87%, до 30,1 доллара, "Северстали" — на 1,08%, до 22,38 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,74% — до 1,52 доллара. Бумаги Сбербанка остались на уровне прошлого закрытия в 21 доллар. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,1% — до 108,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,88% — до 8,01 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 6,84% — до 3,2 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,56%, до 17,84 доллара.