МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет и против доллара, и к евро, отыгрывая в основном позитивную динамику мировых рынков. Российский рынок акций вырос, обновив в ходе сессии исторический максимум

Возобновившийся уверенный рост цен на нефть и общий спрос на рисковые активы поддержал обновление курсом рубля максимума с июля прошлого года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск снижается на 54 копейки, до 71,43 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 82,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг курс доллара обновил минимум с июля 2020 года, снизившись до 71,33 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ В РОСТ

Российская валюта в четверг торговалась в плюсе, отыгрывая роста аппетита к риску. При этом главный фактор — возобновление роста цен на нефть.

Так, стоимость нефти марки Brent после двух дней стабилизации продолжила расти в район максимумов за три года и прибавляет вечером 1%, достигая 84 долларов за баррель.

Положительную динамику нефтяных котировок поддерживают данные из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило прогнозы мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году. В сентябре рост спроса ожидался на уровне 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Западные фондовые индексы также заметно росли к вечеру. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1% до 94 пунктов, что тоже говорит об аппетите к риску у глобальных инвесторов. Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Свою роль в укреплении рубля в четверг сыграл и внешнеполитический фактор: так, в СМИ снова подтвердилась информация о том, что администрация американского президента не планирует вводить санкции против газопровода "Северный поток 2", говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Кроме внешнего позитива, на рынке рублевого долга заметна новая попытка отскока цен вверх, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В итоге курсы доллар и евро снижаются на 0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра рублевое укрепление может сдерживать фактор пятницы, однако с учетом факторов поддержки курс может продвинуться ближе к отметке 71 рубль за доллар. Наш прогноз на 15 октября по диапазону колебаний курса – 71-72 рубля к доллару", — добавляет Бахтин.

Среди факторов, которые позитивно влияли в последнее время на курс рубля, Игорь Евсин из УК "Альфа-капитал" назвал рост ключевой ставки Центробанка, который сделал доходность ОФЗ довольно привлекательной для нерезидентов.

"Кроме того, в последнее время Минфин не так активно прибегал к размещению долга, и спрос на российский долг был существенно выше предложения. Высокие цены на сырье толкают рубль вверх, несмотря на действующее бюджетное правило. Если эти факторы будут иметь место и в четвертом квартале, то по итогу года мы вполне можем увидеть доллар по 70 рублей", — резюмирует он.