МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Рост международных резервов России должен привести к значительному укреплению рубля — такое мнение в интервью радио Sputnik высказал профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков. Курс рубля ощутимо растет на позитивных внешних сигналах

Впервые за все время существования Банка России объем международных резервов страны достиг отметки в 618,2 миллиарда долларов США. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире, уступая только Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

"Увеличение резервов говорит о том, что у нас стабильная макрофинансовая ситуация. Наш рубль, наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать", — отметил Костиков.

Он уточнил, что оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар.

"Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром", – считает эксперт.

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