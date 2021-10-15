МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. ЦБ подготовил проект нормативного акта, который существенно ограничит продажу розничным неквалифицированным инвесторам отдельных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы подготовили проект нормативного акта — я надеюсь, он скоро будет опубликован, — который устанавливает серьезные существенные ограничения в отношении того, какие продукты инвестиционного страхования жизни можно продавать. Это касается большого количества аспектов", — сказал Чистюхин в интервью Агентству страховых новостей.

Документ, по его словам, устанавливает очень ограниченный список продуктов, которые будут разрешены для продажи гражданам. Документ также устанавливает правила раскрытия исторической доходности страховых продуктов за три года, повышает требования к минимальным выплатам при наступлении страхового случая. "То есть это такая серьезная про-потребительская направленность, которая, с нашей точки зрения, поможет правильно ориентированным страховым компаниям сформировать свои продукты", – сказал он.

"Мы рассчитываем на то, что после введения нашего нормативного акта со всеми правилами и ограничениями дальнейшему развитию будут подлежать как раз долгосрочные продукты со сроком свыше 5-7 лет, которые, с одной стороны, предоставляют страховую защиту потребителю, а с другой стороны — у них очень важная инвестиционная составляющая, которая позволяет что-то накопить", – пояснил зампред ЦБ.

Чистюхин отметил, что в последние годы в России наблюдался массовый приход розничных неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок. Однако зачастую продукты, которые предлагались этим людям, были для них более рискованными, чем они могли предположить. По итогам работы с жалобами потребителей ЦБ удалось решить ряд проблем, ограничив, в частности, продажу особо рискованных продуктов неквалифицированном инвесторам. Однако сфера накопительного страхования жизни пока осталась вне внимания регулятора.

"Я очень хочу надеяться, что первоначальный "пиратский" этап вовлечения потребителей на финансовый рынок, завершен", – сказал Чистюхин. Он отметил, что руководители крупнейших финансовых компаний уже и сами серьезно озабочены оценкой продуктов, которые они предлагают потребителям. "Руководители и собственники задумываются над тем, чтобы приносить прибыль не только своему бизнесу, но своим клиентам", – заявил зампред ЦБ.

Объем взносов по ИСЖ по итогам второго квартала вырос на 65,2% в годовом выражении — до 56 миллиардов рублей, сообщал ЦБ в сентябре в обзоре деятельности российских страховщиков. Регулятор еще в январе опубликовал информационное письмо, в котором не рекомендовал продавать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями, некоторые продукты ИСЖ и НСЖ с инвестиционной составляющей (продукты с единовременным взносом, а также с зависимостью выплат от активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).