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Рынок российских бумаг символически вырос в пятницу
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Российский рынок акций в пятницу закрылся в символическом плюсе, а по итогам недели прибавил 0,56%, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 15.10.2021
рынки, новости, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу закрылся в символическом плюсе, а по итогам недели прибавил 0,56%, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов символически поднялся на 0,06% — до 4261,82 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1891,56 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 37 копеек — до 70,97 рубля.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, а РТС — на 1,64%.