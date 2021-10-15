МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу закрылся в символическом плюсе, а по итогам недели прибавил 0,56%, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов символически поднялся на 0,06% — до 4261,82 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1891,56 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 37 копеек — до 70,97 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, а РТС — на 1,64%.