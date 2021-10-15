МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в плюсе на общем оптимизме, вызванном сильным началом сезона отчетности в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7234,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6727,52 пункта, немецкий DAX — на 0,81%, до 15587,36 пункта.

На текущей неделе начался сезон отчетности, в период со среды по пятницу о своих результатах за третий квартал сообщили крупнейшие американские банки. Их финансовые показатели оказались лучше прогнозов аналитиков, что вызвало волну оптимизма на рынках.

Как отметил агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), кроме отчетностей, трейдеры также с оптимизмом отреагировали на статистику из США, где розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% в месячном выражении при ожидаемом снижении показателя.

Определенную поддержку европейским индексам оказал и рост цен на нефть, в ходе торгов стоимость марки Brent превышала 85 долларов за баррель. На этом фоне энергетический сектор вырос на 1,6%, а акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,7%, 2% и 1,5% соответственно.