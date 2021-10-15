МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне преобладания внешнего позитива.

Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддержал стоимость российских акций в конце недели.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов символически поднялся на 0,06% — до 4261,82 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1891,56 пункта.

Цены на нефть растут на опасениях дефицита предложения

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, а РТС — на 1,64%.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский фондовый рынок в пятницу преимущественно повышался, торгуясь около максимумов – исторического по индексу Мосбиржи и с лета 2011 года — по РТС.

При этом внешняя конъюнктура оставалась позитивной и поддерживала российский рынок. Так, продолжился рост цен на нефть и обновление ими трехлетних максимумов за марку Brent, которая и сейчас находится в районе 85 долларов. Этому в частности, способствуют сообщения о том, что Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительному ослаблению ограничений в рамках ОПЕК+.

Также растут западные фондовые индексы — на 0,4-0,8%. Оптимизм трейдеров поддерживают данные об объеме розничных продаж в США, которые увеличились за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 0,2%.

Инвесторы также продолжают оценивать данные квартальной финансовой отчетности американских банков. Так, чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, с начала года подскочила в четыре раза в годовом выражении и составила 17,342 миллиарда долларов. Выручка за этот период выросла на 42%, до 46,7 миллиарда долларов.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Русала" (+3,8%), "Фосагро" (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,6%), "Мосбиржи" (+2%), "Башнефти" (+1,4%). Упали в цене бумаги ПИКа (-3,4%), "Мосэнерго" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Северстали" (-2,1%).

ПРОГНОЗЫ

Покупатели попытаются на следующей неделе сохранить аппетит к риску, и до появления новых негативных сигналов затея может вполне удаться, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В краткосрочном плане индексы Мосбиржи и РТС сняли перекупленность и готовы возобновить восходящее движение, в то время как среднесрочная перекупленность на рынке сохраняется, предупреждая о рисках масштабной коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4210-4310 пунктов", — оценила она.

Завершающаяся неделя для российского рынка акций была оптимистичная, полагает Максим Кондратьев из "Сбер управление активами".

"На фоне продолжения растущего тренда нефтегазового сектора, индекс Мосбиржи на следующей неделе может превысить 4300 пунктов. Ориентир по долларовому бенчмарку РТС — 1840-1900 пунктов", — добавляет он.