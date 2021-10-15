МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цена ближайшего фьючерса на газ в Европе на закрытии торгов пятницы снизилась на 13,1%, до 1064,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла почти 1250 долларов за тысячу кубометров, в течение дня демонстрировала устойчивое снижение и к концу торговой сессии растеряла почти 200 долларов, составив 1064,5 доллара за тысячу кубометров, что на 13,1% ниже расчётной цены четверга.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне чуть выше 1210 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1225,5 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.