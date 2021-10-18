МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник снижаются вслед за фондовыми рынками Азии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на статистике из Китая

По состоянию на 10.22 мск французский индекс CAC 40 снижается на 0,98%, до 6661,87 пункта, немецкий DAX – на 0,52%, до 15504,05 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,22%, до 7218,2 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на отрицательную динамику азиатских фондовых рынков, которые в понедельник преимущественно падали после статданных по Китаю.

"Фондовые рынки Азии в минусе, основное внимание сегодня утром было уделено разочаровывающим данным по ВВП Китая за третий квартал, а также данным по розничным продажам и промышленному производству за сентябрь", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Однако на этой неделе будут обнародованы финансовые отчеты европейских компаний, таких как немецкий ритейл-гигант Metro AG, шведская компания Volvo и другие. Сильные финансовые результаты могут способствовать оптимизму на рынках.