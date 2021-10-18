МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном показали некоторый рост, при этом единой ясной динамики биржи не продемонстрировали после выхода неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. В Китае ожидают стабилизации внутреннего рынка недвижимости

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,12%, до 3568,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,06%, до 2402,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 25409,75 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,28%, до 3006,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,26%, до 7381,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,66%, до 29025,46 пункта.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику по Китаю. Годовой рост ВВП страны в третьем квартале составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%.

"Перспективы роста ухудшились из-за различных проблем", — считают аналитики Oxford Economics Томми Ву (Tommy Wu) и Луис Куйс (Louis Kuijs), который цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. По мнению экспертов, ожидания роста могут заметно ослабнуть в текущем квартале.

Объем промышленного производства КНР увеличился в сентябре на 3,1% после роста на 5,3%, аналитики прогнозировали рост показателя на 4,5%. Розничные продажи в сентябре при этом показали более сильный рост, чем ожидали эксперты: на 4,4% вместо 3,3%, в августе объем розничных продаж вырос на 2,5% год к году. Летняя вспышка COVID-19 дорого обошлась китайской экономике

Японский Nikkei 225 поддержало ослабление иены к доллару. Курс доллара к иене находится у отметки в 114,4 иены за доллар, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.