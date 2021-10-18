МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
14:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
15:05 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь) 5,6%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь) 1,721 млн 1,68 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь) 3,9%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (сентябрь) 1,615 млн 1,62 млн
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
18:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
20:15 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
21:50 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,213 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB АЛРОСА — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020 8,79 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Газпром — СД (изменения в бюджете и инвестпрограмме)    