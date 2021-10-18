События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 октября
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|14:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|15:05
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь)
|5,6%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
|1,721 млн
|1,68 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь)
|3,9%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|1,615 млн
|1,62 млн
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|21:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,213 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|АЛРОСА — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020
|8,79 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Газпром — СД (изменения в бюджете и инвестпрограмме)
https://1prime.ru/Financial_market/20211018/834984704.html