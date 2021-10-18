МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются после слабой статистики о промпроизводстве в стране, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в США в сентябре неожиданно снизилось

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,33%, до 35178,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на символические 0,03%, до 14902,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,13%, до 4465,4 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные о промышленном производстве в США, объем которого в сентябре снизился на 1,3% к августу, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Кроме того, инвесторы оценивают и статистику из Китая, согласно которой рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%. Замедление роста китайской экономики вызвало опасения относительно состояния глобальной экономики.

Главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Штольтцфус (John Stoltzfus), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что текущая неделя может показать участникам торгов состояние экономики США, а также устойчивость финансовых показателей американских компаний. На предыдущей неделе, как сказал аналитик, отчетность пяти крупнейших банков страны принесла "достаточно положительных сюрпризов" для рынков.