МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению после дневного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,47%, до 84,45 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,22%, до 81,53 доллара за баррель.

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В целом, позитивным фактором для нефтяных котировок остается недавний рост стоимости газа, так как это способствует увеличению спроса на нефть. Так, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), он может увеличиться на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с нормальными условиями.

В то же время на рынках наблюдается снижение спроса на риск на фоне слабых данных статистики как по Китаю, так и по США. Это вызывает у инвесторов опасения возможного замедления роста мировой экономики. Также, по словам аналитиков, такой резкий рост цен на энергоносители может в итоге привести к падению спроса.

"С другой стороны, мы уже видим, что высокие цены на энергоносители замедляют экономику в таких местах как Китай, поэтому, я думаю, что мы должны быть начеку относительно падения спроса, особенно если цены продолжат стремительно расти", — сказал агентству Market Watch старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).