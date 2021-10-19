МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. (Dow Jones). Котировки фьючерсов на золото в понедельник закрылись с понижением вторую сессию подряд. Подорожание биткоина и укрепление доллара США в сочетании с возросшей доходностью 10-летних казначейских облигаций ограничили возможный рост цен на драгоценный металл. Золото дешевеет более чем на 1%

"Укрепление биткоина, который преодолел отметку в 62 000 долларов впервые с апреля, оказывает существенное давление на цены на золото", — отметили аналитики Zaner. "Укрепление доллара и рост доходности гособлигаций оказали дополнительное давление (на котировки золота)", — добавили в Zaner.

Показатели китайской экономики оказались не слишком позитивными, и все большее число участников рынка верит в то, что ФРС США начнет сворачивание программы выкупа казначейских и ипотечных облигаций к концу этого года. Все это также оказывает давление на рынки, уточнили в Zaner.

Декабрьские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX упали на 2,60 доллара, или 0,2%, до 1765,70 доллара за унцию. По итогам прошлой недели котировки выросли на 0,6%. Это самый значительный недельный рост с недели, завершившейся 3 сентября.

Экономика одного из крупнейших покупателей золота также продемонстрировала признаки замедления роста, которые усилили понижательное давление на цены на драгоценный металл. Как стало известно в понедельник, ВВП Китая в 3-м квартале вырос всего на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2-м квартале показатель вырос на 7,9%.

После неудачной попытки прорыва психологически и технически важного уровня 1800 долларов произошла распродажа золота, а "цены пробили вниз нижнюю границу бычьего канала", — сообщил Пьер Вейре из ActivTrades, подчеркнув, что динамика теперь негативная.

Основываясь на техническом анализе, следующие уровни поддержки для золота расположены на 1757 долларах и 1731 долларе, заключил Вейре.

Декабрьские фьючерсы на серебро недавно снизились почти на 18 центов, или 0,8%, до 23,17 доллара за унцию. По итогам прошлой недели они выросли на 2,8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций проверяет на прочность уровень 1,6%, держась около максимума с июня. Индекс доллара ICE торговался почти без изменений.

Рост доходности гособлигаций может ослабить интерес инвесторов к золоту, которое не приносит купонного дохода. На фоне укрепления доллара номинированные в американской валюте активы становятся более дорогими для зарубежных покупателей.

Декабрьские фьючерсы на медь недавно на COMEX снизились почти на 0,1%, до 4,726 доллара за фунт. Январские контракты на платину снизились на 2%, по 1037,90 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий снизились в цене на 3,1%, до 2013,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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