МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном увеличились вслед за динамикой их коллег в США накануне, свидетельствуют данные торгов. Эксперт прогнозирует рост ВВП Китая выше 8% по итогам года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7%, до 3593,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 2422,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,49%, до 25787,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 3029,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,08%, до 7374,9 пункта, японский Nikkei 225 — увеличился на 0,65%, до 29215,52 пункта.

В понедельник основные фондовые индексы Азии показали рост, что связано с динамикой индексов США: в частности, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,8%.

Склонность мировых трейдеров к риску также связана с продолжающимся сезоном отчетности. Согласно данным аналитиков Fact Set, около 81% компаний из индекса S&P 500, представивших отчеты, превзошли ожидания по прибыли на акцию.

"Пока что мы видим, что компании публикуют довольно хорошие показатели прибыли, и хотя есть примечательный факт того, что большинство из них указывают на риски роста затрат и перебоев в цепочках поставок, мы пока не наблюдаем значительных ухудшений прогнозов прибыли", — считает аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует агентство Франс Пресс.