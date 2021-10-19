МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,27 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -0,637 трлн йен -0,519 трлн йен
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 26,2% 11%
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,7% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 3,2% 3,2%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь) 0,4% 1%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 1,5% 1%
10:20 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 1,9% 1,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 3,4% 3,4%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,22%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 3,5%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,2%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,2% 0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 6,088 млн барр 2,233 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,968 млн барр  
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:00 RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 9м2021    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 5,3% 3,8%
  RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB ФосАгро — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB Акрон — операционные результаты за 9м/3кв2021    