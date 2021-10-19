События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 октября
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,27 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-0,637 трлн йен
|-0,519 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|26,2%
|11%
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|3,2%
|3,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|1%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|1,5%
|1%
|10:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|1,9%
|1,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|3,4%
|3,4%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,22%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|6,088 млн барр
|2,233 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,968 млн барр
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:00
|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 9м2021
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|5,3%
|3,8%
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|ФосАгро — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|Акрон — операционные результаты за 9м/3кв2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834994496.html