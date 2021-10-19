МОСКВА, 19 окт /ПРАЙМ/. Курс доллара снижается к евро и иене во вторник вечером после публикации слабой внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1639 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1609 доллара. Курс доллара к иене снижался до 114,27 иены за доллар со 114,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 93,69 пункта.

Количество новостроек в США в сентябре снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,62 миллиона.

Курс доллара снижается уже две недели после активного роста. Эксперты полагают, что период коррекционного снижения будет недолгим, учитывая перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США.

"Мы полагаем, что текущий откат доллара связан с коррекцией, и продолжаем ждать, что в среднесрочной перспективе курс доллара вырастет", — сказала газете Wall Street Journal глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).