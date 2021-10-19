Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе на корпоративных отчетностях
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись преимущественно в плюсе, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19%, до 7217,53 пункта, французский CAC 40 снизился на символические 0,05%, до 6669,85 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,27%, до 15515,83 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать результаты сезона отчетности. Так, из европейских компаний за январь-сентябрь отчитались Danone и Philip Morris.
В большей степени трейдеры следили за отчетностями американских компаний, во вторник были опубликованы данные Johnson & Johnson, BNY Mellon и Halliburton. По словам экспертов, оптимистичное начало сезона корпоративных отчетностей в США ослабляет беспокойство относительно инфляции и перспектив экономики.
"Рынки США способствуют росту европейских индексов, поскольку опасения за ускорение инфляции и надвигающееся ужесточение денежно-кредитной политики отошли на второй план", — цитирует аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony) газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834996171.html