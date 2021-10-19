МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно выросли в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на позитиве на мировых рынках

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,36% — до 8,96 доллара, "Новатэка" — на 0,26%, до 267 долларов, "Лукойла" — на 0,63%, до 103,65 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,98%, до 10,3 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,54%, до 36,5 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 2,31% — до 33,16 доллара, НЛМК — на 1,43%, до 31,22 доллара, "Северстали" — на 1,92%, до 23,34 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,62% — до 1,56 доллара, Сбербанка — на 2,14%, до 20,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,92% — до 109,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,64% — до 8,05 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,31% — до 3,17 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,44%, до 17,91 доллара.