События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 октября
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|17
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь)
|0,3
|-1,6
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,450%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|0,366%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций
|1,307%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь)
|22
|18
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|293 тыс
|300 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|30,7
|25
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|26,3
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
|5,88 млн
|6,09 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь)
|-2%
|22:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.10)
|615,4 млрд долл (на 08.10)
|RUB
|М.Видео — предварительные операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|МОЭК — СД (о закупочной политике ПАО, изменения в реестр непрофильных активов)
|RUB
|Совкомбанк — ВОСА (реестр закрыт 18.09.2021, о реорганизации в форме присоединения банков "Восточный" и "Национальная Факторинговая Компания", а также группы компаний НФК)
https://1prime.ru/Financial_market/20211020/835001755.html