Цена на золото растет на опасениях относительно того, что инфляция останется на высоком уровне
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером на опасениях относительно того, что инфляция останется на высоком уровне в течение продолжительного времени, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,76%, или на 13,45 доллара, до 1783,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,7%, до 24,288 доллара за унцию.
По словам аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam), в последнее время спрос на золото увеличился на фоне продолжающихся опасений высокого уровня инфляции.
"На данный момент мы видим, что инвесторы больше заинтересованы в золоте, поскольку они верят, что инфляция останется повышенной некоторое время. Золото является достойной защитой от инфляции, поэтому мы видим, что оно пользуется спросом", — сказал агентству Market Watch эксперт.
Определенную поддержку котировкам металла оказывает и ослабление курса доллара. Американская валюта дешевеет пятую торговую сессию подряд, с начала недели потеряла 0,3%. Слабый доллар делает золото более выгодным для держателей иной валюты.
https://1prime.ru/Financial_market/20211020/835002348.html