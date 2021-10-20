МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером на опасениях относительно того, что инфляция останется на высоком уровне в течение продолжительного времени, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к росту

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,76%, или на 13,45 доллара, до 1783,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,7%, до 24,288 доллара за унцию.

По словам аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam), в последнее время спрос на золото увеличился на фоне продолжающихся опасений высокого уровня инфляции.

"На данный момент мы видим, что инвесторы больше заинтересованы в золоте, поскольку они верят, что инфляция останется повышенной некоторое время. Золото является достойной защитой от инфляции, поэтому мы видим, что оно пользуется спросом", — сказал агентству Market Watch эксперт.

Определенную поддержку котировкам металла оказывает и ослабление курса доллара. Американская валюта дешевеет пятую торговую сессию подряд, с начала недели потеряла 0,3%. Слабый доллар делает золото более выгодным для держателей иной валюты.