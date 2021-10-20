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https://1prime.ru/Financial_market/20211020/835002611.html
Российский рынок акций повысился на компенсации снижения рынком нефти
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Российский рынок акций немного поднялся в среду по основным биржевым индексам на фоне компенсации рынком нефти преобладавшего днем снижения, следует из данных торгов. Рублёвый... ПРАЙМ, 20.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного поднялся в среду по основным биржевым индексам на фоне компенсации рынком нефти преобладавшего днем снижения, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,26%, до 4287,52 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1904,77 пункта.
Цена нефти растет на 0,1% — до 85,2 доллара за баррель сорта Brent, хотя днем опускалась до 83,63 доллара.