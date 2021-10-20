МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного поднялся в среду по основным биржевым индексам на фоне компенсации рынком нефти преобладавшего днем снижения, следует из данных торгов. Чешские СМИ предсказали Европе повальное обнищание

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,26%, до 4287,52 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1904,77 пункта.

Цена нефти растет на 0,1% — до 85,2 доллара за баррель сорта Brent, хотя днем опускалась до 83,63 доллара.