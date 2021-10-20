МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль вечером стабилен к доллару и немного снижается к евро, отыгрывая возврат рынка нефти к росту. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,78%

Сигналы с форекса и фондовых площадок об улучшении аппетита к риску оказывают поддержку рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.18 мск снижался на 3 копейки до 70,82 рубля, курс евро повышался на 11 копеек, до 82,54 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов среды доллар максимально повышался до 71,15 рубля, евро — до 82,81 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в среду смогла преодолеть снижение против доллара и уменьшила падение к евро на фоне роста европейской валюты на форексе на 0,2% до 1,1652 доллара.

Поддержка евро пришла от макроэкономических данных. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, показатель совпал с прогнозами и предварительной оценкой. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года. Данные дают надежду на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ЕЦБ, что традиционно поддерживает курс евро.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2% — до 93,6 пункта.

Американская валюта разнонаправленно колеблется к многим "развивающимся валютам", в частности, прибавляет против китайского юаня 0,2% — до 6,392.

При этом рынок нефти смог компенсировать негативную ценовую динамику и прибавляет 0,7% до 85,7 доллара за баррель марки Brent. Запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. При этом запасы бензина упали на 5,4 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 3,9 миллиона баррелей.

Западные фондовые рынки также растут, сигнализируя об аппетите к риску, что также поддерживает курс рубля.

В итоге, доллар стабилен, а евро прибавляет 0,1% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent. Аналитики ждут, что ключевая ставка в России в пятницу превысит 7%

ПРОГНОЗЫ

Рубль получит поддержку благодаря спросу на ОФЗ, налоговому периоду и перспективам повышения ключевой ставки на заседании Банка России в эту пятницу, считает Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".

"Итоги сегодняшнего размещения 10-летних ОФЗ, как и ожидания большинства участников рынка, предполагают, что регулятор, скорее всего, повысит ее на 0,5 процентных пункта", — добавляет он.

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 70-72,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Котировки нефти несмотря на локальные откаты продолжают борьбу за ценовые рубежи выше 85 долларов. Также поддержку рублю оказывают подготовка компаний к налоговому периоду и относительная текущая слабость доллара на форексе. В то же время негативом для рубля продолжают выступать отрицательная динамика на рынке рублевого долга, усиление эпидемиологических рисков в стране и в мире. Волну ухода от риска также может спровоцировать дефолт крупного девелопера КНР Evergrande, если до конца этой недели компания не предпримет спасительные меры", — добавляет он.