МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение на негативной динамике стоимости нефти, соответственно, наблюдаются продажи в основном в акциях нефтегазового сектора, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Эксперт оценил, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.28 мск снижается на 0,66%, до 4259,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94% до 1886,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 30 копеек, до 71,10 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 82,77 рубля.

Индекс Мосбиржи сегодня находится под давлением внешнего фона и цен на нефть, отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,15%, до 84,84 доллара за баррель.

"Российский рынок сегодня относительно пессимистичен, виной всему коррекция цен на нефть. В результате давление идет на нефтегазовый сектор, который составляет основу индексов", — добавляет Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Хуже рынка торгуются акции нефтегазового сектора: "Лукойл"(-1,73%), обыкновенные акции "Татнефти"(-1,33%), "Новатэк"(-0,79%), "Газпром"(-0,76%).

Но также заметны распродажи в акциях Московской биржи (-1,5%), ПИКа (-2,5%), "Русала"(-2,9%), ВТБ (-1,74%).

В то же время акции НЛМК прибавляют в цене около 2,7%. Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить по итогам прошлого квартала дивиденды в размере 13,33 рубля на акцию. Также чистая прибыль компании с начала года составила 3,756 миллиарда долларов, увеличившись в 5,5 раза по сравнению с первыми тремя кварталами годом ранее.

Также на положительной территории торгуются акции ММК (+2,1%) и "Полюса"(+1,05%). Цены на нефть ускорили снижение до 1%

ПРОГНОЗЫ

Соловьев говорит, что текущее снижение происходит в рамках консолидации в диапазоне 4250-4290 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Поэтому говорить о развитии коррекции пока рано. Вероятно, инвесторы решают зафиксировать часть позиций перед заседанием ЦБ РФ, которое состоится уже завтра", — резюмирует он.

Поэтому продолжения распродаж ожидать вряд ли стоит. "Ожидаем индекс Мосбиржи в районе 4250 пунктов, а индекс РТС имеет шансы скорректироваться в район 1875 пунктов", — добавляет Донецкий.

"Внешняя ситуация на рынках не располагает для позитивного финиша на российском рынке. Металлы в минусе – алюминий, медь и никель теряют более 2% каждый. Нефть в минусе более чем на 1%. Под давлением валюты риска, как и сам российский рубль. Подавляющее большинство отраслевых индексов снижаются. Всё это наталкивает на ожидания завершения дня на уровне около 4250 пунктов по индексу Мосбиржи", — также прогнозирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".