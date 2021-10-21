МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,2% 0,1%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%  
3:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен в секторе услуг 47,8  
4:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,2% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь) -0,9% -1,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,9% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 1,9% -0,4%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 55 54
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56,2 55,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 58,4 56,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56,2 55
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 58,6 57
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 56,2 55,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56,4 55,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 54,9  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 57,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 55,4  
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -1% 2,8%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август) -0,6% 2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 60,7 60,3
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 55  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 54,9 55,1
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 445  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 543  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -171 млрд долл  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -12 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 404,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 185,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -0,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 98,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -87,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -76,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 19,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -18,4 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (октябрь) 6,75% 7,25% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Распадская — производственные результаты за 3кв2021    
  RUB Башнефть — СД (согласие на изменение сделки с заинтересованностью)    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (о состоянии охраны труда и безопасности производства на предприятиях компании)    