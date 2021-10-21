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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211021/835009638.html
Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками
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Российский рынок акций упал в четверг более чем на 1,6% на ухудшении конъюнктуры мировых торговых площадок, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 21.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, мосбиржа, ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг более чем на 1,6% на ухудшении конъюнктуры мировых торговых площадок, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,61%, до 4218,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,92%, до 1868,16 пункта.
Нефть сорта Brent дешевеет сейчас на 2,4%, до 83,8 доллара за баррель. Западные фондовые рынки вечером также преимущественно падают.