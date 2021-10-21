МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг более чем на 1,6% на ухудшении конъюнктуры мировых торговых площадок, следует из данных торгов. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,61%, до 4218,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,92%, до 1868,16 пункта.

Нефть сорта Brent дешевеет сейчас на 2,4%, до 83,8 доллара за баррель. Западные фондовые рынки вечером также преимущественно падают.