МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на общем негативном фоне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, до 7190,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 6686,17 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 15472,56 пункта.

Ранее в четверг фондовые рынки Азии закрылись преимущественно снижением, в том числе японский Nikkei упал на 1,9%. Американские индексы также торгуются сейчас в минусе.

Кроме того, за счёт падения цен на нефть более чем на 2% европейский энергетический сектор подешевел по соответствующему индексу на 1,2%. А, в частности, акции британских BP и Shell подешевели на 1,9% и 1,6% соответственно, бумаги французской TotalEnergies снизились в цене на 1,4%.

Как отметил газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret), на данный момент перспективы спроса на рисковые активы остаются неопределенными вследствие действия разнонаправленных факторов. Так, по словам аналитика, сезон корпоративной отчетности в США сейчас несколько смягчает существующие опасения относительно замедления роста и неравномерного восстановления экономики, вызванные нарушениями в цепочках поставок и энергетическим кризисом.