МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Рубль ослабевает в четверг, отыгрывая ухудшение настроений на мировых торговых площадках. Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

Удешевление нефти и снижение западных фондовых индексов, а также рост курса доллара к большинству остальных мировых валют оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск растёт на 40 копеек, до 71,20 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 82,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до 82,99 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля в четверг снижается при падении спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Это выражается и в укреплении доллара по отношению к большинству остальных мировых валют — так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,11% до 93,66 пункта.

Курс доллара тянут вверх данные о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики ожидали роста показателя до 300 тысяч.

Кроме того, нефть марки Brent дешевеет на 2%, до 84,1 доллара за баррель. Западные фондовые индексы также снижаются, сигнализируя об упавшем аппетите к риску, что поддерживает давление на курс рубля.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,6% и 0,3% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Путин отметил экологичность "Северного потока-2"

ПРОГНОЗЫ

С одной стороны, фактором поддержки рубля остается ужесточение процентной политики ЦБ РФ, от которого завтра ожидается очередное повышение ставки рефинансирования и сохранение "ястребиной" риторики, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В то же время в целом в котировки российского рынка уже давно заложены повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, поэтому завтрашнее ужесточение и пресс-релиз, вероятно, отразятся на динамике рынка лишь незначительно и краткосрочно. Кроме того, не исключено, что частичный локдаун в отдельных российских регионах внесет свои коррективы в решение и намерения ЦБ в пользу некоторого смягчения позиции", — добавляет он.

Главным же негативом для рынков выступает угроза приближающегося банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Еще один серьезный негатив – усилившееся давление со стороны пандемии (ковида — ред.), в том числе выявление нового штамма коронавируса, еще более заразного, чем дельта-разновидность. На этом фоне поддержка со стороны налогового периода не вносит существенных корректив в курсовую динамику рубля. Прогноз курса на пятницу – 70,8-72 рубля за доллар", — заключает он.