МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу, в то время как фьючерс на индекс NASDAQ под давлением падения цен на акции IT-компаний, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне решения Банка России по ставке

По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,23% — до 35561 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,16%, до 15454,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,12%, до 4547 пункта.

В целом фондовые индексы демонстрировали рост в течение недели, отыгрывая сильные финансовые отчетности компаний. В четверг индекс S&P обновил исторический рекорд, достигнув 4551,44 пункта. Однако падение акций компаний техсектора оказывает давление на рынки. Большинство отчетов IT-компаний будет опубликовано на будущей неделе.

Акции Intel дешевеют на предварительных торгах более чем на 10% после того, как компания сообщила, что дефицит компонентов оказывает давление на поставки компьютеров Intel, а ужесточение регулирования в Китае негативно отражается на продаже микросхем.

Ценные бумаги компании Snap, которая владеет мессенджером Snapchat, дешевеют на предторгах на 20%. Ранее компания сообщила, что изменение правил конфиденциальности Apple нанесут ущерб рекламному бизнесу Snap, так как рекламодателю стало труднее оценивать свои кампании. Акции социальных сетей Facebook и Twitter дешевеют на предторгах на 3,7%.

Стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. полагает, что дополнительное давление на акции компаний технологического сектора оказывает рост доходности гособлигаций США. Рост доходности десятилетних US Treasuries длится уже шесть торговых сессий подряд и на данный момент увеличивается до 1,676% с уровня предыдущего закрытия в 1,675%. "Главный вопрос, который всех волнует, в том, что происходит с этими крупными технологическими компаниями в мире, где растет доходность гособлигаций?", — приводит газета слова стратега.