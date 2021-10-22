МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь) 97,3 96,5
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь) 100,4 99,3
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь) 98,8 97,8
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,3%  
16:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Лента — телеконференция менеджмента    
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Petropavlovsk Plc — производственные результаты за 3кв2021    
  RUB РусАгро — операционные результаты за 3кв/9м2021    
  RUB РуссНефть — СД (выборы нового президента ПАО)    