2021-10-22T16:55:37+03:00
2021-10-22T16:55:37+03:00
2021-10-22T16:55:37+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211022/835017181.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 октября
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ожидаемые в понедельник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 22.10.2021
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь)
|97,3
|96,5
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь)
|100,4
|99,3
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь)
|98,8
|97,8
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,3%
|
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|
|
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Лента — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|
|
|
|RUB
|ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
|
|RUB
|Petropavlovsk Plc — производственные результаты за 3кв2021
|
|
|
|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 3кв/9м2021
|
|
|
|RUB
|РуссНефть — СД (выборы нового президента ПАО)
|
|