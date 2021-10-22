МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером немного замедлил снижение по отношению к евро после выхода данных о росте деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару растёт до 1,1633 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара, днем показатель находился на уровне выше 1,164 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 113,75 иены за доллар со 113,97 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до в 93,63 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, в октябре вырос до 57,3 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. А PMI в сфере услуг подскочил до 58,2 пункта с 54,9 пункта.

По словам аналитиков UBS, которых цитирует газета Wall Street Journal, евро, вероятно, ослабится к доллару в следующем году, поскольку Федрезерв вскоре начнет сворачивание монетарного стимулирования, в то время как монетарная политика Европейского центробанка остается мягкой.

Кроме того, как отметили эксперты, укрепление американской валюты будет поддерживаться ростом спроса на "надёжные" активы" после прохождения пиков экономического восстановления в текущем году.