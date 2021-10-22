МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом за счёт сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций опустился ниже 4200 по индексу Мосбиржи

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7204,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 6733,69 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 15542,98 пункта.

Фондовые индексы Европы подорожали за счёт выхода отчётов отдельных компаний. Так, акции французской L'Oreal подорожали на 5,1% после публикации финансовой отчетности. Выручка компании с начала года, за три квартала, составила 23,2 миллиарда евро, а за третий квартал – почти 8 миллиардов.

Кроме того, по словам аналитика CMC Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, положительное влияние на рынок оказали и новости из Китая, о ситуации с крупным проблемным девелопером Evergrande. Так, компания, оказавшаяся на грани дефолта, всё-таки провела просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по облигациям.