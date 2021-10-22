МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс рубля вечером уверенно прибавляет, частично сохраняя накопленный после заседания Центробанка днём в пятницу рост. Банк России выстрелил по цели

Удорожание нефти и ослабление доллара к большинству других основных мировых валют оказывают дополнительную поддержку росту его курса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.07 мск снижается на 74 копейки, до 70,35 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 81,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

Центробанк ранее в пятницу снова повысил ключевую ставку, причём сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, хотя многие эксперты ожидали повышения только до 7,25%.

Сразу после решения ЦБ РФ и его комментариев курс доллара падал к закрытию четверга на 1,28 рубля, до 69,82 рубля – минимума с июня 2020 года, евро — на 1,37 рубля, до 81,28 рубля, минимума с июля прошлого года.

КУРС РУБЛЯ ПОДСКОЧИЛ БЛАГОДАРЯ ЦБ

Кроме того, в своём заявлении Центробанк сохранил упоминание о возможности дальнейших повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях, поскольку преобладающее влияние инфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх.

Рубль получает поддержку и от внешней конъюнктуры. Нефть дорожает на 1% до 85,5 доллара за баррель. Кроме того, доллар слабеет к другим основным мировым валютам, таким как, в частности, евро и иена, а к китайской валюте он дешевеет сейчас на 0,12%, до 6,385 юаня. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 93,7 пункта.

Косвенной поддержкой для роста курса рубля стали и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Укрепление рубля на 10% вычитает из инфляции 0,5 процентного пункта на горизонте одного года, подсчитала она. Между тем, основная задача ЦБ – борьба с инфляцией.

В итоге доллар и евро теряют к рублю около 1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни

ПРОГНОЗЫ

Все недельное укрепление рубля к доллару обусловлено ростом, последовавшим за решением ЦБ РФ поднять ключевую ставку, отмечает Олег Сыроваткин из компании "Открытие инвестиции".

"Carry trade, высокие цены на энергоносители и металлы, а также перспективы дальнейшего ужесточения… должны при прочих равных… продолжить оказывать поддержку рублю как минимум в краткосрочной перспективе", — считает он.

Прогноз на будущую неделю – 70-72,5 рубля к доллару, оценивает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". Неожиданно жесткое решение ЦБ РФ дало резкий импульс укреплению рубля, добавляет он.

"По нашим оценкам, вероятность закрепления доллара ниже 70 рублей невелика, поскольку внешний фон остается неустойчивым. Эпидемиологическая ситуация в стране и в мире ухудшается, что негативно как для уровня риск-аппетитов, так и для цен на сырье", — добавляет Буйволов.

При этом приближение даты очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США может "подогревать" доллар, поскольку 3 ноября американский регулятор может объявить о начале сокращения объёмов покупки финансовых активов на рынке, а пик поддержки рубля со стороны налогового периода останется позади, также отмечает он.