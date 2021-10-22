МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе умеренного роста индекса Мосбиржи, а также стабильности курса рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится по итогам следующей недели на 0,5%, до 4217 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent умеренно снизится, в пределах 1 доллара за баррель, до 84,8 доллара, курс евро на форексе останется выше 1,16 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара стабилизируется около 70,3 рубля, евро – около 81,7 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Фондовым площадкам, находящимся вблизи рекордных и среднесрочных максимумов, сложно идти выше, но при этом основной "бычий" тренд для рисковых активов сохраняется, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Последнее означает, что до появления веских негативных сигналов повышение может продолжаться", — поясняет она.

С одной стороны, сообщения о том, что проблемный девелопер Evergrande все-таки произвел выплаты по долларовым облигациям, снизили опасения развития кризиса в китайском строительном секторе, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". При этом цены на сырье остаются на повышенных уровнях, что позитивно для рублевых активов, добавляет он.

"С другой стороны, заметное ухудшение ситуации с пандемией (ковида — ред.) в России и в мире, в том числе на фоне появления новых штаммов коронавируса, может увеличить давление на риск-аппетиты", — говорит Бахтин.

Важным событием недели станет открытие "климатического саммита", исход которого может повлиять на стоимость ископаемых энергоресурсов в случае принятия жестких дополнительных обязательств о снижении выбросов в атмосферу, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Давление на нефтяные котировки будет оказывать и ситуация на рынке энергоносителей в целом — на фоне интервенций Китая снижается вероятность дальнейшего сильного роста цен, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Нефтяной рынок демонстрирует коррекционные движения, однако они выглядят скорее краткосрочными, поскольку основные драйверы для высоких цен на энергоносители остаются актуальными и будут поддерживать котировки в преддверии зимы, резюмирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Дефицит бюджета США в сентябре упал до минимума с января 2020 года

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ДОРОГИМ

Жесткая риторика ЦБ РФ, настраивающая на продолжения цикла повышения ключевой ставки, а также пик налогового периода октября поддержат курс рубля, а доллар в концовке октября может сползти в диапазон 68-70 рублей, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Впрочем, после потери рублем поддержки от налогового фактора курс доллара перейдет к повышенным уровням во второй половине недели, считает Григорьев. "При этом, если цены на энергоресурсы перейдут к снижению, то курс может вновь превысить уровень в 70,75 рубля за доллар", — считает он.

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ привлекательность рубля повысилась, однако остаётся открытым вопрос завершения цикла ужесточения, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Приток капитала на рынок рублевых облигаций усилится, но наиболее чётко это проявится лишь при стабилизации инфляции и ожиданий по завершении роста ставки ЦБ РФ", — резюмирует он. Источник сообщил об итогах переговоров с Молдавией по газу

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Менее ликвидные бумаги "внутренних" секторов и акции металлургов могут выглядеть лучше рынка, рассчитывает Локтюхов.

В их числе, в частности, акции электроэнергетического сектора (эксперт здесь выделяет "Интер РАО" и акции сетевого комплекса), не пользовавшиеся большую часть года спросом, потребительского сектора — сезонно интересного ("Магнит", "Детский мир"), а также производителей драгоценных металлов — бенефициаров растущих глобальных инфляционных ожиданий, добавляет он.

"Сектор электроэнергетики с начала года упал на 2,6% и начинает предпринимать попытки догнать рынок", — добавляет Кочетков.

"Защитными" акциями, могут оказаться бумаги МТС, "Аэрофлота" и "М.Видео", полагает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

На фоне ожидаемой коррекции вниз рынка сырья растут риски снижения цен акций секторов нефти и газа, а также металлов и добычи, в то же время считает Кочетков.