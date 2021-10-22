ВАШИНГТОН, 22 окт — ПРАЙМ. Биржи США в основном снизились по итогам пятницы, в лидерах падения соцсети, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,21%, до 35677,02 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,11%, до 4544,90 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,82%, до 15090,20 пункта.

В лидерах падения оказались акции Facebook (минус 5,05%) и Twitter (минус 4,83%), тогда как акции Alphabet упали на 3,04%. На коммуникационные компании влияли плохие новости от корпорации Snap, которая признала, что ее рекламные доходы сильно сократились из-за новой политики Apple в области рекламы. Теперь приложения обязаны спрашивать пользователей, хотят ли они, чтобы их деятельность отслеживали, тогда как именно на таком отслеживании с последующим таргетированием рекламы строится бизнес большинства соцсетей.