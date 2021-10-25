События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 октября
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь)
|97,3
|96,4
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь)
|100,4
|99,4
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь)
|98,8
|97,9
|11:40
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,3%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Лента — телеконференция менеджмента
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Petropavlovsk Plc — производственные результаты за 3кв2021
|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 3кв/9м2021
|RUB
|РуссНефть — СД (выборы нового президента ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835029015.html