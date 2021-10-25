МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник продемонстрировали преимущественно заметный рост в продолжающийся сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы в основном растут на корпоративных отчетах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3609,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2433,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,02%, до 26132,03 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,48%, до 3020,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7441 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,71%, до 28600,41 пункта.

Трейдеры больше склонны к оптимизму, анализируя поток финансовой отчетности и строя радужные прогнозы. Сейчас инвесторы в Азии ожидают финансовых результатов таких компаний, Hyundai, Sony, LG Electronics.

Также важны для них и результаты за минувший квартал американских технологических гигантов Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon, деятельность которых затрагивает в том числе и АТР.

Рынки продолжают следить и за ситуацией вокруг коронавируса, особо обращая внимание на рост числа выявленных инфицированных вирусом в Китае.

"Потенциально это проблема, если приведет к повсеместным общественным ограничениям", — считает аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.