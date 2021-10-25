МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США мало меняются в понедельник, инвесторы ожидают публикации финансовых отчетов компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. Российские банки в сентябре сократили чистую прибыль на 2%

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 353554 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,23%, до 15376,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4540,5 пункта.

В рамках предыдущей торговой сессии в пятницу фондовые биржи США в основном снизились, в то время как инвесторы обратили внимание на сезон отчетностей. На текущей неделе свои финансовые результаты за третий квартал представят IT-гиганты, в частности Facebook, Apple, Microsoft, Alphabet и Twitter. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность и воздерживаться от риска до публикации отчетов.

"Один из наиболее явных выводов из отчетов, который мы можем сделать, это то, что компании могут повышать цены для клиентов без потери продаж", — отметил аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal. Компания Tesla достигла рекордной капитализации

В целом, ранее опубликованные финансовые отчеты банков и других компаний были позитивными, но перспективы технологического сектора остаются туманными, в частности из-за ранее опубликованного отчета компании Snap, которая владеет мессенджером Snapchat. В пятницу Snap сообщила, что изменение правил конфиденциальности Apple нанесут ущерб рекламному бизнесу компании. В результате, акции Snap подешевели на 26,5%, а на предварительных торгах их стоимость снижается на 0,3%.

Аналитик отметил, что результаты Snap могут сигнализировать об опасности. Если IT-гиганты тоже дадут неутешительные прогнозы, это "может испортить настроения".