МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на положительной территории по основным индексам на фоне роста стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.06 мск рос на 0,86%, до 4233,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,59% до 1907,72 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 45 копеек, до 69,89 рубля, курс евро — на 75 копеек, до 81,12 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает в пределах 1%, до 85,5 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Наиболее существенный рост демонстрируют акции "Акрона" (+3,32%) и "Русала" (+2,38%). Также на положительной территории торгуются акции "Газпрома" (+1,22%), ВТБ (+2%) и "Лукойла" (+2,37%).

Динамику хуже рынка показывают акции ПИКа (-3,02%) и "Камаза" (-1,48%).

Акции Petropavlovsk теряют порядка 2%, компания сообщила, что за 9 месяцев 2021 года снизила производство золота на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на отрицательной территории торгуются бумаги ММК после выхода квартальной отчетности, акции теряют 2,04%. В третьем квартале чистая прибыль снизилась относительно предыдущего квартала на 20,6%, до 819 миллионов долларов. Выручка уменьшилась на 6,9%, до 3,031 миллиарда долларов, отражая снижение объемов продаж, частично компенсированное ростом мировых котировок на сталь.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на пятничном максимуме 4246 пунктов, у индекса РТС — на 10-летней вершине 1907 пунктов. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат повышаться, мы уже сегодня можем попытаться преодолеть эти технические препятствия", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Алексей Калачев из "Финама" считает, что индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне перед тем как определиться с дальнейшим вектором движения. Поддержкой по индексу Мосбиржи выступает уровень чуть ниже 4200 пунктов, а сопротивлением – исторические максимальные отметки возле уровня 4300 пунктов.