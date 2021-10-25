МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос в понедельник по основным биржевым индексам вслед за дорожающей нефтью, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,38% — до 4254,98 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 1919,58 пункта.

Цена на нефть растет на 0,8% — до 85,3 доллара за баррель сорта Brent.