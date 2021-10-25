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https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835035740.html
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти
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Российский рынок акций заметно вырос в понедельник по основным биржевым индексам вслед за дорожающей нефтью, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 25.10.2021
рынки, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос в понедельник по основным биржевым индексам вслед за дорожающей нефтью, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,38% — до 4254,98 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 1919,58 пункта.
Цена на нефть растет на 0,8% — до 85,3 доллара за баррель сорта Brent.