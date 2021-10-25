МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Введение круглосуточного режима торгов на Московской бирже может повлечь трудности, связанные с клирингом, и риски у игроков, торгующих с "плечом", прокомментировал РИА Новости аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.

Ранее в понедельник председатель правления Московской биржи Юрий Денисов заявил, что Московская биржа вместе с участниками торгов изучает возможности организации круглосуточной торговли.

Мосбиржа вместе с участниками изучает режим круглосуточной торговли

"Тем не менее, существуют некоторые сложности при введении круглосуточного режима торгов. Во-первых, это время проведения клиринга, когда осуществляются все взаиморасчеты по операциям в течение периода. В настоящее время существуют дневная и вечерняя сессия, однако в случае введения круглосуточного режима, частота проведения клиринговых операций может возрасти, что необходимо учитывать всем участникам торгов", — считает Григорян.

Во-вторых, введение круглосуточного режима торгов создает повышенные риски для участников валютного рынка (в том числе срочного), большинство позиций на котором формируется с применением кредитного плеча, полагает эксперт.

"Таким образом, функционирование этих рынков в условиях круглосуточного режима торгов с минимальным усилением рисков для контрагентов может работать в следующих условиях: во время дневной сессии торги проводятся в обычном режиме, однако в период "ночной сессии" должны вводиться ограничения (или полный запрет) на использование заемных средств. Аналогичные риски касаются и фондового рынка, который также может затронуть введение круглосуточного режима торгов", — советует он.