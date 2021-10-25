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https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835035799.html
Рубль ускоряет рост по отношению к евро
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Рубль усиливает рост в понедельник вечером, — курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 25.10.2021
рынки, новости, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в понедельник вечером, — курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.09 мск падал на 57 копеек — до 69,77 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 80,99 рубля.