МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в понедельник вечером, — курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.09 мск падал на 57 копеек — до 69,77 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 80,99 рубля.