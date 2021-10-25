Эксперт не исключил дальнейший рост доходности и обвал цен ОФЗ после решения ЦБ РФ
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Жесткое решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта может привести к дальнейшему росту доходности ОФЗ (и падению их котировок), оценил ситуацию для РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Причиной обвала цен ОФЗ стало принятое в пятницу решение Банка России по повышению ключевой ставки и сохранение жесткой риторики в последующем заявлении регулятора, который не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре, считает Ермак.
"Мы не исключаем дальнейшего повышения доходности ОФЗ на всем участке "кривой" (с разными сроками погашения – ред.), принимая во внимание возможность максимального повышения ставки на 1 процентный пункт (до 8,5% годовых). В тоже время достижение середины или верхней границы диапазона прогнозируемых Банком России средних значений ключевой ставки за 2021 год в целом (5,7-5,8%) не исключает ее повышение на декабрьском заседании даже до 9% или 10% соответственно", — предупреждает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835036344.html