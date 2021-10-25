МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Жесткое решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта может привести к дальнейшему росту доходности ОФЗ (и падению их котировок), оценил ситуацию для РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Банк России оценил инфляционные ожидания россиян

Причиной обвала цен ОФЗ стало принятое в пятницу решение Банка России по повышению ключевой ставки и сохранение жесткой риторики в последующем заявлении регулятора, который не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре, считает Ермак.

"Мы не исключаем дальнейшего повышения доходности ОФЗ на всем участке "кривой" (с разными сроками погашения – ред.), принимая во внимание возможность максимального повышения ставки на 1 процентный пункт (до 8,5% годовых). В тоже время достижение середины или верхней границы диапазона прогнозируемых Банком России средних значений ключевой ставки за 2021 год в целом (5,7-5,8%) не исключает ее повышение на декабрьском заседании даже до 9% или 10% соответственно", — предупреждает он.